Com presença de atletas internacionais, Arena Amadeu Teixeira sedia competição de jiu-jítsu no sábado

O Amazon Champion Grand Slam reunirá “cascas-grossas” de todo o território nacional, dos Estados Unidos e até de Dubai nos tatames da Arena Amadeu Teixeira, a partir das 9h deste sábado (3). A competição – que só termina no domingo – unificará cinturões de três federações de jiu-jítsu: Cijam, Fajje e Fajje Pro. As inscrições foram encerradas nesta quinta-feira (1º) e reunirá cerca de mil atletas da modalidade.

A entrada para o evento é franca, mas a Fajje sugere a doação de um quilo de alimento não perecível para repassar aos aletas humildes e carentes de bairros periféricos e do interior do Amazonas. “Precisamos fazer isso por nossos irmãos, pois eles necessitam de um natal e um ano novo digno com suas famílias”, explicou Luis Neto, presidente da entidade.

Um dos destaques da competição é o amazonense Carlos Holanda, lutador que conquistou a independência financeira há três temporadas após transferência para Dubai, na Ásia, onde mantém os treinamentos e dá aula de jiu-jítsu. Uma comitiva com lutadores norte-americanos estará na capital manauense para a disputa. Os nomes, porém, não foram divulgados pela organização.

De acordo com Luis Neto, o evento tem a finalidade de reunir campeões das três federações e encerrar o calendário de disputas das entidades. Ele citou também o planejamento feito por atletas de fora do Amazonas e do Brasil.

“Alguns vem do eixo Rio-São Paulo para integrar equipes amazonenses. Eles ficam durante a semana treinando de 12h às 14h para adaptação ao clima, pois, caso contrário, não terão condições físicas de se habituar ao clima da região, que é o maior inimigo deles”, citou o presidente da Fajje, que ocupa o cargo desde 2012. Neto aproveitou para convidar representantes de academias, associações e clubes. “Venham participar de perto, pois o evento será de forte nível técnico”, convocou.

Categorias

O certame será dividido por categorias: 04/05 anos, 06/07 anos, 08/09 anos, 10/11 anos, 12/13 anos, 14/15 anos e 16/17 anos. No adulto terão os iniciantes (brancas), amador (azul/roxa), profissional (marrom/preta), master/sênior (categoria até 75 quilos e acima de 75 quilos – iniciantes, amador e profissional), feminino absoluto (de 14 anos até 17 anos) e feminino adulto (absoluto branca/azul e absoluto roxa/marrom/preta).

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO