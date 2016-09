Com pés e mãos amarrados, corpo de homem é encontrado no Tarumã

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado na noite dessa segunda-feira (12), por volta das 20h30, no ramal da Praia Dourada, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A vítima estava com os pés e mãos amarrados e tinha perfurações de tiros na cabeça. O corpo foi encontrado durante patrulhamento de rotina da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Conforme a polícia, o homem aparentava ter entre 25 a 30 anos, 1,80m de altura, pardo, cabelo preto. Ele estava trajando bermuda marrom e camisa cinza e possuiu uma tatuagem com desenho do rosto de uma pessoa no lado direito do peito.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e levado para a sede do órgão, na Zona Norte da cidade, onde ficará aguardando a identificação de familiares.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o crime.

Por equipe EM TEMPO Online