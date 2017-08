Com pés e mãos amarrados, corpo de homem é encontrado no Distrito Industrial

A polícia acredita que a vítima foi morta em outro local e deixada na área de mata – Daniel Landazuri

Com os pés e as mãos amarrados para trás e uma mordaça de pano na boca, o corpo de um homem ainda não identificado, que aparentava ter entre 30 e 35 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (15), na avenida dos Oitis, bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado após uma denúncia recebida por meio do Ciops. Por volta de 6h30, uma pessoa que não quis se identificar passou no pelo local e informou o caso por meio do número 190.

De acordo com os peritos, os sinais no corpo apontam que o homem foi morto por agressão física, já que não foram encontradas perfurações no cadáver da vítima.

“Tudo indica que ele foi morto em outro local e foi deixado na área de mata. Pelo estado do corpo o crime foi por volta das 3h da madrugada”, disse um investigador.

A vítima usava uma camiseta preta e bermuda amarela. O corpo foi encaminhado para o IML, onde aguarda por identificação.

