Com novo repertório, ‘Milton’ e ‘Mau Mao’ fazem show juntos nesta quinta

Com Samba, reggae e muita música popular brasileira que o cantor Milton da ‘Cabocrioulo’ e o percussionista Mau Mao prometem embalar o público do Churrasco da Vila nesta quinta-feira (27), localizado na rua Fortaleza, 569, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. Na ocasião, o público também vai ter oportunidade de provar o cardápio regional da casa.

Além das músicas autorais do primeiro e segundo disco, a dupla montou um repertório eclético, que vai do samba raiz à música alternativa. “Para esta apresentação também levaremos algumas coisas do Rappa, Mundo Livre S/A, Cordel do Fogo Encantando. Essa roupagem é nova, estamos a um mês com o repertório e estamos nos divertindo muito”, comenta Mau Mao.

De acordo com o músico, o público pode esperar diversão, empolgação e muito improviso no palco. Para acompanhar o show, a churrascaria oferece um cardápio variado e misturas regionais, como o famoso tambaqui assado ao molho de tucupi, hambúrguer assado na brasa com opção vegetariana, carnes nobres (Tibone e Prime Rib), Hot Dog, espetos, costelas e cerveja gelada.

Outras receitas da casa, como o ‘Arroz Caboquinho’, preparado com tucumã, castanha, banana frita e queijo coalho e o tradicional creme de camarão também são destaques no cardápio, que possui mais de 20 opções de pratos regionais e criados pelo proprietário Thiago Monassa.

O Churrasco da Villa funciona de terça-feira à a sábado, das 18h às 23h, sendo que às quartas e quintas-feiras a casa recebe músicos locais que também mostram seus trabalhos autorais.

Com informações da assessoria