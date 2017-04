Com namorado brasileiro, Demi Lovato comemora cinco anos sóbria

Há cinco anos sóbria, Demi Lovato comemora a conquista como se fosse aniversário. “Isso significa muito para mim, porque sinto que o dia em que fiquei sóbria foi quando eu realmente comecei a viver. Por isso, gosto de dizer que tenho cinco anos de idade”, brinca.

Em entrevista ao programa de Ellen Degeneres, nesta quarta (5), a cantora falou sobre o período conturbado de sua vida e, claro, do novo namorado, o brasileiro Guilherme Bomba.

Bomba é um lutador de MMA de 1,82 m de altura e 84 quilos. Para Demi, “um fofo”. Os dois começaram a sair em janeiro e desde então ele passou a aparecer nas redes sociais da estrela pop. “Eu estou bastante feliz, a vida realmente é muito boa”, ela declara.

Durante o papo, Demi contou que decidiu se abrir acerca de sua recuperação a fim de ajudar outras pessoas na mesma situação.

“Muitas pessoas chegaram e me disseram ‘oi, meu pai ficou sóbrio graças a você’ ou ‘eu fiquei sóbrio graças a você’. Isso é tão significativo e impactante para mim que eu não trocaria por nada neste mundo.”

Além de problemas com bebida e drogas, ela sofreu com distúrbios alimentares e foi diagnosticada com depressão. Desde 2011, tem recebido tratamento médico.