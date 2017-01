Com medo de rivais, membros do PCC tentam fuga de presídio

Depois do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) sofrer uma rebelião e quase 100 presos fugirem do Instituto Prisional Antônio Trindade, foi a vez do Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) sofrer uma tentativa de fuga. A informação foi confirmada pelo secretário de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio.

Ainda na manhã desta segunda-feira (2), começou a circular a informação de que os ânimos estariam acirrados dentro da unidade prisional, localizada no KM 8 da BR-174. A tentativa de fuga foi liderada por detentos ligados à facção Primeiro Comando da Capital, o PCC.

Conforme nota do Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança, os internos alojados em um dos pavilhões tentaram efetuar uma fuga, sendo impedidos pelo reforço da Polícia Militar que estava empregado na unidade. Uma movimentação ocorreu também no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), quando os internos se movimentaram em um ‘batidão de grade’, que foi contornado logo em seguida pela direção da unidade.

De acordo com informações de Pedro Florêncio, os presos ligados a organização criminosa estavam com medo de que se repetisse no CDPM o que aconteceu no Compaj. Neste domingo (1º), mais de 50 detentos, alguns deles ligados ao Primeiro Comando, foram mortos por integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN).

No momento, autoridades da Seap e da Secretaria Segurança Pública (SSP) estão no local. A situação já foi controlada e uma recontagem de presos é realizada.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO