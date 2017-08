Com medo da FDN, integrante do PCC vivia escondido em comunidade de Parintins

Alex está preso na delegacia de Parintins, onde vai aguardar a transferência para Manaus – Divulgação

O fugitivo do sistema prisional do Amazonas, Alex Meireles da Silva, de 41 anos, foi preso, nesta terça-feira (22), em uma área de mata (invasão), próximo ao bairro Castanheira, Zona Leste de Parintins (distante 369 km de Manaus). Ele era procurado pela polícia depois de fugir do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Alex foi preso após uma denúncia anônima. O informante disse aos policiais que dois fugitivos da delegacia de Barreirinha (a 331 km da capital) estavam escondidos na invasão. Ao chegar no local, a equipe policial não conseguiu prender os dois homens, porém localizou Alex.

O fugitivo informou que é integrante da cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estava escondido no interior do Estado porque teme pela própria vida. Segundo Alex, integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) – rival do PCC – “querem a sua cabeça” (expressão utilizada em casos de ameaça de morte).

Durante a prisão do presidiário, a polícia apreendeu também uma canoa, um motor rabeta da marca Honda 15, um terçado e uma faca. Alex está preso na delegacia de Parintins, onde aguarda a transferência para Manaus.

Tadeu de Souza

