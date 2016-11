Com medalhistas paralímpicos, Semjel anuncia novos contemplados pelo Bolsa Atleta Municipal

A Comissão de Análise do Programa Bolsa Atleta (Capba) anunciou os novos beneficiários do Bolsa Atleta Municipal. Dos 42 atletas e paratletas inscritos, 14 foram selecionados após atenderem todos os critérios do programa. Entre eles estão os medalhistas paralímpicos, Guilherme Costa e Laiana Batista.

O Bolsa Atleta de Manaus é o programa de maior valor pago no Brasil. Com o valor de R$ 4 mil e acréscimo de R$ 1 mil para os desportistas que participaram do Pan-Americano em 2015, em Toronto, no Canadá. O programa de incentivo aos atletas e paratletas de alto rendimento é mantido pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Para o secretário da Semjel, Luis Neto, o Bolsa Atleta Municipal é um grande aliado dos desportistas do Amazonas. “A Semjel, em conjunto com a Prefeitura de Manaus, está se empenhando para apoiar os nossos atletas. Com o sucesso dos nossos atletas no cenário nacional e internacional, teremos uma gama de talentos surgindo no nosso Estado”, contou Luís Neto.

Um dos pré-requisitos principais para integrar o time dos beneficiários do Bolsa Atleta é ter participado de competição esportiva em âmbito internacional como membro da seleção brasileira, no ano imediatamente anterior em que tiver sido pleiteada a concessão do Bolsa Atleta.

De acordo com a presidente da Capba, Danielle Ferreira, os valores do Bolsa Atleta serve para ajudar os beneficiários em custeios na preparação e em competições. “O Bolsa Atleta é um incentivo da Prefeitura de Manaus para os atletas de alto rendimento do Amazonas e serve para custear despesas de viagens para competições, equipamentos e alimentação dos beneficiários”, explicou.

O período de inscrição foi de 14 de setembro a 14 de outubro, sem prorrogação. Os atletas e paratletas que não se inscreveram deverão esperar a abertura de novo edital para o ano de 2017. Os desportistas inscritos que não foram aprovados têm o prazo de 30 dias, a partir da notificação, para apresentar documentação comprobatória complementar.

Confira a lista dos contemplados para o Bolsa Atleta Municipal:

Israel Barreto (Tênis de Mesa);

Siddharta Almeida (Tênis de Mesa);

Amanda Marques (Tênis de Mesa);

André Murchie (Tênis de Mesa);

Guilherme Costa (Tênis de Mesa);

Paulo de Souza (Luta Olímpica);

Matheus Andrade (Natação);

Bruno de Paula (Vôlei de Praia);

Francisco Cordeiro (Tiro com Arco);

Larissa Rodrigues (Tiro com Arco);

Maria Taba (Judô);

Rita Reis (Judô);

Laiana Batista (Vôlei Sentado);

José da Silva (Parahalterofilismo);

Com informações da assessoria