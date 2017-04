Com Marta em campo, Brasil recebe Bolívia na Arena da Amazônia

No primeiro desafio do ano e visando à preparação para disputa da Copa América de Futebol Feminino de 2018, a seleção brasileira enfrenta a Bolívia hoje, às 19h30, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, em Manaus. As comandadas da técnica Emily Lima já conquistaram a competição sul-americana seis vezes, sendo a última no Equador, em 2014. As meninas retornam à capital amazonense depois de uma competição internacional reunindo Itália, Rússia e Costa Rica, realizada em dezembro do ano passado.

Com a missão de renovar a equipe com jogadoras da equipe sub-20, mas sem esquecer das consideradas estrelas da equipe canarinho, como Marta e Cristiane, Emily aproveitou para convocar um total de 24 jogadoras que atuam no cenário nacional, mas principalmente no futebol internacional. O objetivo é montar o elenco mesclando as boas promessas que estão surgindo no futebol brasileiro para compor a nova formação para as futuras competições internacionais que a equipe vai disputar.

Para começar bem a temporada e com uma preparação bem definida pela comissão técnica, além de defender o título da competição sul-americana, Emily treinou intensamente desde terça-feira (4) no estádio Carlos Zamith, e na véspera da partida fez o famoso trabalho de reconhecimento da Arena da Amazônia, palco do amistoso com as bolivianas.

Novatas

Ainda jovem, mas com uma experiência internacional de jogar na equipe do Sporclub Sand, da Alemanha, a lateral Letícia avalia o amistoso como importante para que o grupo possa conhecer suas futuras adversárias na Copa América. Para ela, que está iniciando no elenco principal, é fundamental seguir as determinações da treinadora para o amistoso.

“É importante essa partida, porque vamos ficar sabendo como é a equipe da Bolívia, já pensando na nossa preparação para a Copa América. Nós temos que entrar concentradas, procurar a vitória e, ao mesmo tempo, vencer de forma convincente. É fundamental, nesse início de trabalho, jogar bem taticamente e tecnicamente para que possamos chegar na competição bem no próximo ano”, diz a jogadora.

Outra oriunda da equipe sub-20, a meia Brena do Santos afirma que ter sido convocada é uma emoção muito grande, principalmente por ter a oportunidade de jogar ao lado de suas inspirações no futebol feminino.

“É um momento de muito orgulho para mim. Está sendo bem legal, algo que vou guardar para sempre na minha vida. Estar com a Marta, a Cristiane, todas as meninas que eu via pela televisão me dá um frio na barriga, porque são ídolos. Mas aos poucos vai se tornando algo natural”, conta Brena.

A seleção brasileira deve jogar com Bárbara; Fabiana, Bruna Benites, Rafaelle, Tamires; Franciele, Thaisa, Debinha, Gabi Zanotti; Marta e Cristiane.

Rival pouco conhecido

A delegação boliviana desembarcou em Manaus na última quinta-feira (6), composta por 19 jogadoras, além da comissão técnica e membros da Federação Boliviana de Futebol (FBF), que estão acompanhando a seleção nacional no amistoso com o Brasil. A exemplo do time de Emily, a equipe La Verde se prepara para disputa da Copa América 2018 e vai lutar por uma das vagas para o Torneio Olímpico de Futebol Feminino Tóquio 2020.

A seleção boliviana tem o comando de Napoleón Cardozo, que convocou para o amistoso algumas jogadoras novatas, visando dar experiência em âmbito internacional às atletas. Para jogo com Brasil, a comissão técnica vem preparando suas comandadas desde o dia 22 de março, com trabalho realizado em tempo integral, justamente para conseguir um bom resultado, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima nesta noite.

Marta elogia Emily no comando do time

Maior artilheira da história das Copas do Mundo de Futebol Feminino, com 15 gols, e também goleadora máxima da seleção brasileira, incluindo masculina e feminina, com 101 bolas nas redes adversárias, além de ter sido eleita cinco vezes pela Fifa como a melhor jogadora do mundo com prêmio Puskas, a atacante Marta é o grande nome do Brasil para o amistoso com a Bolívia.

De acordo com a jogadora, anunciado pelo Orlando Pride, da Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos, na última sexta-feira (7), o início do trabalho liderado por Emily tem um diferencial, que é justamente a presença da comandante na seleção brasileira.

“É tudo muito novo, primeiro a alegria de termos uma mulher num posto que para muitos é uma situação masculina. Temos que começar a quebrar isso, porque sabemos da nossa responsabilidade e trabalhamos muito para que possamos ter a igualdade de gêneros, pois é importante que tenhamos o mesmo nível. Fico feliz por ela ter essa oportunidade e temos que dar tempo para que ela possa trabalhar e impor sua filosofia dentro da seleção. Vamos acreditar, para que nós possamos obter os resultados positivos pela frente”, pontua Marta.

Paulo Rogério

EM TEMPO