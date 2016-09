Com mãos e pés amarrados, homem é encontrado morto no Campo Dourado

Um homem, até o momento não identificado, e aparentado ter entre 20 a 25 anos foi encontrado morto, por volta de 6h50 desta sexta-feira (30), em um campo de futebol na comunidade Campo Dourado, Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.Ele estava com os pés e as mãos amarradas, além de uma camisa enrolada no pescoço.

Segundo informações da Policia Civil, moradores relataram que volta de 6h de hoje um carro, modelo Siena e de placa não informada, chegou ao local e em seguida foram ouvidos vários tiros. Após os disparos o veículo deixou o local.

Conforme testemunhas, após o veículo sair do campo de futebol, moradores foram saber o que havia acontecido e encontraram o corpo da vítima. A polícia foi acionada em seguida.

De acordo com a perícia, o homem tinha cinco perfurações de tiros na cabeça e, apesar de estar com uma camisa no pescoço, a vítima não possuía agressões físicas aparentes.

O homem trajava uma bermuda preta, camisa cinza e tem aproximadamente, 1,65 cm de altura. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A polícia trabalhava com a hipótese de o crime ser um acerto de contas, motivado pelo tráfico de drogas. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online