Com mais de 40 mil inscritos, concurso da Ufam acontece neste domingo, em Manaus e outros 5 municípios

As provas do concurso público da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que tem mais de 40 mil escritos, serão aplicadas neste domingo (28), em Manaus e em cinco município do interior, das 08h15 às 12h15.

No concurso, são ofertadas 94 vagas para os cargos de nível médio; 18 para os cargos de nível fundamental e 36 para o nível superior. Os salários vão de R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54. Além da capital, as provas ocorreram nas cidades de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Os candidatos que ainda não sabem em que escolas ou instituições farão as provas objetivas devem acessar o site www.comvest.ufam.edu.br e consultar o cartão de confirmação de inscrição que traz informações pessoais, além do local de prova e horário.

Mais concorridos

Dos mais de 40 mil candidatos, 23.238 inscritos optaram por realizar as provas para o cargo de nível médio de assistente em administração, sendo este o cargo mais concorrido do certame. O cargo com a maior concorrência no nível fundamental é o de auxiliar em administração, que conta com 8.496 inscritos e o cargo de nível superior mais concorrido é o de administrador, com 371 candidatos inscritos para uma vaga.

A diretora presidente da Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec), professora Ana Galotta, orienta os candidatos a chegarem aos locais de prova com uma hora de antecedência, para evitar atrasos e demais transtornos.

“Aplicaremos a prova em cidades com diferentes horários de Manaus. Logo, para evitar qualquer transtorno, recomendo que os candidatos cheguem com a antecedência de uma hora. Enfatizo que os portões dos locais de provas serão fechados, impreterivelmente, às 8h e que somente terá acesso a sala de provas o candidato que estiver previamente inscrito e munido do original de seu documento oficial de identidade, não sendo aceitas cópias ou reproduções, ainda que autenticadas, conforme escrito no Edital”, ressaltou.

Benefícios

Além do vencimento básico, a Ufam oferece vale-transporte, vale-alimentação e auxílio-creche, caso o servidor possua dependente legal até a idade de 6 anos. O Concurso terá validade de um ano, a contar da data da publicação do ato de homologação no Diário Oficial da União, prazo que poderá ser prorrogado, por igual período, nos termos do inciso III, do art. 37 da Constituição Federal, art. 12, da Lei nº 8.112/90.

