Com lesão, Ricardo Oliveira desfalca o Santos por ao menos dois jogos

O atacante Ricardo Oliveira, do Santos, está fora de ao menos as próximas duas partidas da equipe.

O jogador teve constatada uma lesão de grau 1 na coxa direita e não viaja com o elenco santista para os jogos contra o Vasco, pela Copa do Brasil, nesta quarta (21), e contra o Sport, pelo Brasileiro, no sábado (24).

O atacante sentiu a coxa durante a vitória do Santos sobre o Santa Cruz, no domingo (18). Ele foi substituído no segundo tempo.

Após constatar a lesão, Oliveira já iniciou tratamento no CT Rei Pelé, em Santos.

Nesta quarta, na partida contra o Vasco, o Santos pode perder por até um gol de diferença para avanças às quartas de final -o jogo de ida terminou com vitória do alvinegro praiano por 3 a 1.

No Brasileiro, por sua vez, o time do técnico Dorival Júnior aparece na quarta colocação, com 45 pontos.

Por Folhapress