Com investimento de R$ 37,2 mi, Amazônia Conectada expande no Amazonas

O projeto Amazônia Conectada – que tem como proposta levar internet de fibra ótica a todo o Amazonas – ganhou mais um aporte, de R$ 1,5 milhão, por parte do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). O acordo foi assinado nesta quinta-feira (1º) com o Centro Integrado de Telemática do Exército brasileiro, que chefia o projeto. Com esse valor, o projeto totaliza até o momento investimento de R$ 37, 2 milhões. Além de levar internet de qualidade para a população a baixo custo, o projeto – juntamente com órgãos parceiros que ajudam com investimentos – terá acesso ao sinal de internet, otimizando o serviço para a população do interior.

Na quarta-feira (30), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE–AM) também assinou um convênio de cooperação no valor de R$ 1,5 milhão com o Exército. A primeira etapa do projeto Amazônia Conectada, que já foi conectada e testada entre os municípios de Coari e Tefé, custou R$ 15 milhões. Já a última etapa, conforme o planejamento do Exército, irá contemplar Manaus a Novo Airão e terá custo de R$ 20 milhões, já computado o aporte do MPE-AM.

O chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército, general Decílio de Medeiros Sales, informou que o cabeamento de 600 quilômetros que irá interligar Manaus ao município de Coari já foi adquirido da empresa da norueguesa Nexans e deve chegar a Manaus no final de março do ano que vem. A partir daí, em um período de dois meses, o serviço já poderá ser inaugurado para esse trecho, encerrando assim os projetos de 2016.

“A razão principal do projeto é a comunidade. Vamos disponibilizar o serviço à população a baixo custo por meio dos provedores que são parceiros. Como contrapartida, esses provedores terão de atender a algumas exigências, uma delas é fazer conexões de escolas, hospitais e outros órgãos. A parte excedente será comercializada”, explicou o general.

Conforme o general Decílio de Medeiros Sales, para 2017 já estão elaborados estudos sobre a viabilidade do trecho que vai de Tefé a Tabatinga e vai percorrer uma distância de 960 quilômetros. “Existe um contêiner onde o cabo subfluvial sai da água, é ancorado, onde o sinal é regenerado e é distribuído para as comunidades. Em vários pontos teremos uma parada em Manacapuru. Vários instrumentos de distribuição hoje são possíveis, desde torres até lançamentos de fibras terrestres. Será usada uma rede de acesso como forma de distribuição, por ser uma estrutura mais barata ela possibilita a utilização em todos os municípios”, resume.

Prestação de serviços

O procurador-geral de Justiça do MPE, Fábio Monteiro, disse que a adesão do Ministério Público ao projeto viabilizará internet rápida às Promotorias de Justiça do interior, dando celeridade na prestação dos serviços à população. O procurador cogita que já no próximo ano, quando haverá posses de novos promotores em vários municípios do Estado, os promotores já possam ter uma internet de melhor qualidade.

“Evidente que R$ 1,5 milhão é uma parcela pequena para o tamanho do projeto, mas vem em ótima hora, porque teremos condições de otimizar o serviço dos promotores do interior. O sistema de internet de qualidade vai ao encontro do anseio da atividade ministerial em prol da população”, afirmou Monteiro.

Monteiro disse ainda que o objetivo final é que todas as comarcas sejam contempladas. Segundo ele, em Tefé o sistema já foi testado com sucesso. “O projeto está extremamente adiantado no canal até Tefé e Coari, e ainda vai chegar a São Gabriel da Cachoeira em futuro próximo. Tefé já começou a operar a Promotoria dentro do sistema e a qualidade da internet, sem dúvida, tem sido em diversos aspectos até melhor do que o prestado aqui na capital”, finalizou o promotor.

O projeto foi lançado em julho de 2015 e deve percorrer cerca de 8 mil quilômetros nos leitos dos rios do Amazonas. Em novembro de 2014, Exército, governo do Amazonas, Rede Nacional de ensino e Pesquisa (RNP), Empresa de Processamento de Dados do Amazonas (Prodam) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) assinaram o “Memorando de Entendimentos” para a criação de um programa com a meta de levar banda larga à Amazônia Ocidental.

