Com grande oferta, preço da banana está em baixa

Com a oferta de banana em alta e, por outro lado, as vendas em baixa, o preço do produto permanece mais em conta em Manaus.

De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Amazonas (Dieese-AM), o valor da banana despencou 14% no último mês de novembro na comparação com o período anterior. Os feirantes em Manaus não querem perder o produto e veem na redução do preço a única forma de escoar o estoque antes de estragar.

O diretor técnico do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Estado do Amazonas (Idam), Airton Schneider, informou que os dados do órgão apontam que não houve aumento na produção de banana no Amazonas, mas sim aumento na oferta vinda de Estados como Roraima, Acre e Rondônia. “Esse fator se aplica para a linhagem prata, que chega pela BR-319 e pelo rio Madeira, que agora está em época de cheia e facilita o transporte”, explicou.

Schneider informou ainda que atualmente a banana ocupa em média 11 mil hectares de terreno para produção, com 12 mil proprietários em atividade que produzem 15 toneladas por hectare em cada ano.

O vendedor que atua na Feira da Banana, na Manaus Moderna, Rickson Araújo, 34, disse que a queda no preço se caracteriza mais como uma estratégia de mercado para vender mais do que influência por fatores naturais como safra e cheia dos rios, porque apesar desses fatores o preço de fornecimento permaneceu o mesmo, e a alteração está acontecendo principalmente para o consumidor final.

Rickson informou que a banana pacovã, por exemplo, teve uma queda nas vendas de até 50% no decorrer do ano. Atualmente, o vendedor compra do fornecer ao preço de R$ 22 o cacho para revender de R$ 35. Mas, com a redução agora, Rickson vende a R$ 30 para atrair mais clientes. “O aumento na oferta por si só já ajuda na redução e agora, com a venda em baixa, cai mais”, explicou.

Quanto à banana prata, Rickson disse que a queda no preço teve maior influência da oferta que aumentou e por ser um produto que tem uma durabilidade muito curta sendo perecível, tem que ser vendido o mais rápido possível para não estragar.

Uma câmara de conservação foi construída na feira para manter o produto armazenado por pelo menos dez dias. A pacovã, pelo contrário, dura, aproximadamente, uma semana depois que chega em Manaus e pode aguentar mais tempo de espera na venda.

Atualmente, o preço da banana prata varia de R$ 15 a R$ 20 na Feira da Banana. “A prata é porque voltou a dar muito e as vendas continuam em baixa e no momento a venda está devagar, então para não perder a produção, que é perecível, tem que abaixar o preço para ver se vende mais”, finalizou o vendedor.

A doméstica Ruth Miranda, 55, que compra para revender, disse que a banana que vem em caixas, do tipo prata, também teve aumento. “Até a semana passada, a caixa custava R$ 30, mas já aumentou para R$ 40. Assim, fica pesado para o consumidor, e a gente não entende essa subida repentina”, disse.

Queda

Rickson exemplificou a queda nas vendas com os seguintes números. “Antes eram comprados até 1 mil cachos para revenda em um mês, mas depois que a procura caiu foi obrigado a reduzir os pedidos para até 500 cachos”, afirmou o feirante.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO