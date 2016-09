Com gol de Neymar, Brasil vence Colômbia por 2 a 1 na Arena

Em duelo equilibrado na noite desta terça- feira (6), o Brasil estreou com vitória na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Após abrir com placar no primeiro minuto de partida com o zagueiro Miranda e sofrer o empate em gol contra do defensor Marquinhos, coube a Neymar fazer a alegria do torcedor amazonense.

Na metade do segundo tempo, o craque do Barcelona decretou a vitória brasileira por 2 a 1.

O resultado – segundo triunfo do técnico Tite a frente da seleção – coloca o Brasil na vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Russia, com 15 pontos.

Na próxima rodada, no dia 7 de outubro, a seleção brasileira recebe a Bolívia na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Já a Colômbia cai para a quinta posição, com 13 pontos. Também no dia 7 de outubro, o time comandado por José Perkeman encara o Paraguai, fora de casa.

Por André Tobias