Com gol contra, Vasco vence o Londrina na Arena da Amazônia

Depois de perder duas partidas seguidas e deixar escapar a liderança da Série B, o Vasco voltou a vencer na tarde deste sábado (8). O time de Jorginho contou com um gol contra -do experiente Germano- para vencer o Londrina por 1 a 0 na Arena Amazônia e assim retomar o caminho em direção ao título da Série B. O jogo foi válido pela 30ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Vasco chega a 54 pontos, segue na cola do líder Atlético-GO e volta a aumentar a distância para o quinto colocado -o próprio Londrina. O time paranaense, que vinha de três vitórias seguidas, volta a tropeçar e estaciona nos 48 pontos.

Agora, tanto Vasco como Londrina terão uma semana até a próxima partida. O time carioca recebe o CRB em São Januário no sábado, dia 15, às 16h30. Já a equipe paranaense entra em campo no mesmo dia, mas às 21h, contra o Luverdense, no estádio do Café.

O JOGO

Com duas derrotas seguidas nas costas, o time do Vasco mostrou-se nervoso após o apito inicial. Pouca produtividade e até duas pequenas discussões com menos de 15 minutos de partida: Nenê com Alan Cardoso, por não receber um passe, e Martin Silva e Jomar -o goleiro deu uma bronca no zagueiro depois deste dar um bico na bola ao invés de deixá-la com ele.

Sem conseguir criar pelo chão, o Vasco começou a levar perigo nas bolas paradas, cobradas ora por Andrezinho, ora por Nenê. E em uma delas, que contou com uma enorme “ajuda” do adversário, o time carioca abriu o placar, aos 27min. O camisa 10 mandou a bola para a área e Germano acabou cabeceando para trás, mandando no canto esquerdo de Marcelo Rangel.

Assim como nas últimas partidas, o Vasco não se encontrou em campo. Já no segundo tempo, Jorginho tentou melhorar a criação do time colocando Bruno Gallo na vaga de William e Fellype Gabriel no lugar de Éderson. Não adiantou.

VASCO

Martin Silva; Madson, Jomar (Rafael Marques), Luan e Alan Cardoso; William (Bruno Gallo), Diguinho, Andrezinho e Nenê; Thalles e Éderson (Fellype Gabriel). T.: Jorginho

LONDRINA

Marcelo Rangel; Lucas Ramon, Everton Sena, Marcondes e Léo Pelé; Germano, Anderson (Rondinelly), Filipe Souto (Rafael Gava) e Zé Rafael; Jô e Alisson Safira (Keirrison). T.: Claudio Tencati

Gol: Germano (contra), aos 27min do 1º tempo

Cartões Amarelos: Ederson e Rafael Marques (V); Marcondes, Germano e Lucas Ramon (L)

Estádio: Arena Amazônia, em Manaus (AM)

Público: 6.792 pagantes

Árbitro: Renan Roberto de Souza (PB).

Folhapress