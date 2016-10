Com foco nas mulheres, empresa aérea realiza ações do ‘Outubro Rosa’ no aeroporto de Manaus

Passageiros dos voos da empresa Azul Linhas Aéreas, que embarcaram no aeroporto internacional Eduardo Gomes, no Tarumã, Zona Oeste, ao longo desta terça-feira (11) foram surpreendidos por uma ação de alerta, da companhia, voltada sobretudo para as mulheres. Por meio da campanha “Quem se cuida voa mais longe”, ao longo do dia, os passageiros que partiam de Manaus, puderam contar com orientações de dois minutos, ministradas pela presidente da Organização Não Governamental (ONG) Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam), Joana Masulo, 61.

Há 21 anos, Joana, foi diagnosticada com o câncer de mama. Ela conta que na época a doença não era divulgada na mídia e transformou o tratamento doloroso em bandeira de luta.

“Depois do diagnóstico, foi muito doloroso e havia poucos grupos de apoio e fundamos a ONG. Além do apoio, fazemos todo o trabalho que prevenção. A pouca informação que eu tinha, adquiri com os amigos mais próximos e médicos. Cheguei a ir até o hospital AC Camargo, que é uma referência quando se trata de tratamento de câncer, e vi que o tratamento era o mesmo que o oferecido em Manaus”, comentou.

A administradora Marcela Bezerra, 3, que estava presente no voo, prestou bastante atenção nas dicas que foram repassadas para fazer o autoexame da mama. Para ela a campanha é uma forma de incentivar as mulheres a cuidar melhor da saúde.

“Eu gostei muito, achei de grande importância. A gente precisa tirar um minuto do nosso dia para cuidar da nossa saúde. O autoexame é rápido e simples e pode salvar vidas”, destacou.

A ação da empresa, integra uma das muitas atividades do outubro rosa, mês dedicado em todo o país à campanha de conscientização, e prevenção ao câncer de mama. A expectativa, de acordo com a companhia aérea é atingir 2 milhões de clientes.

Para Masulo, a iniciativa da empresa Azul Linhas Aéreas é um modelo a ser seguido. “Se todas as grandes empresas tivessem essa responsabilidade com a comunidade onde estão inseridas não haveria a dificuldade que hoje existe para se manter instituições como a nossa”, afirmou.

Jornal EM TEMPO