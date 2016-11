Com foco em sustentabilidade, EM TEMPO estreou novo projeto gráfico nesta quarta-feira

Há 29 anos levando aos leitores do Brasil, em especial aos do Amazonas, informações relevantes e com imparcialidade, o jornal AMAZONAS EM TEMPO, passou a circular, desde a manhã desta quarta-feira (9), com o novo projeto gráfico, mais viável economicamente e focado na sustentabilidade.

Novo layout, nova disposição de cores nas divisões editoriais, nova tipologia da fonte para as manchetes e textos. Todos estes elementos em harmonia, dando uma nova ‘cara’ ao veículo que integra o Grupo Raman Neves de Comunicação (GRNC), o que visa atrair ainda mais a atenção dos leitores para o material.

Desenvolvido pelo chefe de diagramação do EM TEMPO, Mário Henrique, o novo projeto teve as pesquisas iniciadas ainda em dezembro de 2013, com o objetivo de otimizar texto e imagem para melhor compreensão do leitor do jornal, que o acompanha há quase três décadas.

“Fiz estudo de layouts, grids, tipologia onde as imagens são exploradas, mas dando prioridade ao conteúdo, ao texto do repórter, sem mencionar a viabilidade econômica e sustentável”, disse Mário Henrique.

Já o vice-presidente do GRNC, Otávio Raman Neves Júnior, disse que as mudanças seguem as tendências de grandes veículos nacionais e internacionais, como Folha de São Paulo e New York Times, por exemplo.

“Um jornal deve ser beta, estar em constante evolução, seguindo às necessidades do leitor e das tendências de mercado. Sentimos a necessidade de colocarmos nas ruas um jornal mais leve, mais limpo e que facilite a leitura”, explicou Otávio Júnior.

Reduzindo em 20% a quantidade de tinta para a impressão dos jornais, Mário Henrique revela que o próximo passo é a migração de papel. “Queremos um material que se degrade mais facilmente e permita ao leitor ter em suas mãos um produto que não seja vinculado a algo velho, antigo, e que combine mais com a nova imagem do jornal”, completou.

Para Otávio Júnior, é adotando ações de sustentabilidade, “por mais simples que possam parecer, que se garante, em médio e longo prazo, as boas condições para o desenvolvimento das diversas formas de vida no planeta”.

Publicidade valorizada

O mercado publicitário ainda vê com bons olhos os anúncios em mídia impressa, especialmente, os jornais. As marcas veem nesse canal um meio fiel de manter a relação com seus clientes. Para Otávio Júnior, os anunciantes do EM TEMPO, com o novo layout, só têm a ganhar.

“As marcas deles [anunciantes] vão ganhar mais visibilidade, mais clareza no contexto das páginas e, claro, mais destaque”, elencou.

Portal EM TEMPO