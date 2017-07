Com festivais e ‘Verão Na Praça’ a agenda cultural do AM ganha fôlego nos próximos meses

A agenda cultural vai ganhar mais cor e movimento nos próximos meses com o anúncio de novidades na programação promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura. Uma delas é a ampliação do projeto Verão Na Praça, que deverá se estender até o mês de setembro, contando com novos espaços e novas atividades de lazer e arte para crianças, jovens e adultos. Outra são os festivais de Dança e de Música, que têm novas edições garantidas para acontecer nos meses de agosto e setembro, respectivamente.

Com as novidades, o público local terá mais opções de entretenimento para curtir no período de férias da criançada e de verão amazônico. “Além de dar mais força ao Verão Na Praça, que tem levado um grande número de pessoas ao Largo de São Sebastião e ao Parque Rio Negro, retomamos dois dos festivais que mais mobilizam os artistas e o grande público. Para isso, já temos recursos garantidos pelo governador David Almeida”, afirma o secretário de Cultura, Robério Braga.

Inicialmente previsto para os meses de julho e agosto, o Verão Na Praça terá sua programação estendida até setembro, abrangendo mais um mês característico do verão na região amazônica. E não é só: o projeto, realizado sempre aos domingos, ganhará novas atividades, incluindo o Circuito de Artes Visuais, abrangendo exposições na Galeria do Largo, Galeria de Arte Itinerante Manoel Borges, Casa das Artes e Centro Cultural Palácio da Justiça.

O circuito deverá se estender ainda ao tapume instalado no entorno da Santa Casa de Misericórdia de Manaus: o edifício, que atualmente está sendo submetido a um trabalho de salvaguarda, coordenado pela Secretaria de Cultura, deverá ter a cerca transformada em suporte para a arte urbana de grafiteiros de Manaus – a exemplo do trabalho feito no último domingo (16), nos muros que margeiam o Parque Rio Negro, na orla do bairro São Raimundo, como parte do Verão Na Praça.

Festivais no calendário – Além da programação de férias, artistas e público local poderão conferir dois dos eventos de maior destaque no calendário de festivais da Secretaria de Cultura: Dança e Música, que serão realizados respectivamente nos meses de agosto e setembro, no Teatro Amazonas e em outros espaços culturais.

Chegando à sua sétima edição, o Festival Amazonas de Dança será realizado este ano no período 11 a 13 de agosto. O destaque da programação é a mostra principal, que acontece nos três dias do evento, no palco do Teatro Amazonas, reunindo um total de até dez espetáculos. Já a mostra paralela, com até quatro montagens, terá lugar nos dias 11 e 12, no Cine Teatro Comandante Ventura do Centro de Convivência do Idoso, no bairro de Aparecida.

Mais tarde é a vez do Festival Amazonas de Música, que terá sua sexta edição de 8 a 10 de setembro. A programação do evento inicia com duas eliminatórias, nos dias 8 e 9, com 15 músicas em disputa a cada noite. E, no dia 10, tem o show especial de lançamento do DVD do 5º Festival Amazonas de Música e a grande final da sexta edição. Toda a programação terá lugar no Teatro Amazonas.

Para participar do Festival Amazonas de Dança, os artistas e companhias interessados devem inscrever seus trabalhos na seleção de espetáculos a partir da sexta-feira (21) até 1º de agosto. Já os músicos interessados em entrar na disputa do Festival Amazonas de Música devem inscrever suas composições desta sexta-feira (21) até 17 de agosto.

