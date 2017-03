Com estreia de Luís Fabiano, Vasco encara Macaé neste domingo

No domingo (12), no Engenhão, no Rio de Janeiro, Macaé e Vasco se enfrentam pela primeira rodada da Taça Rio. É uma chance de recomeço às duas equipes, que não atravessam bons momentos. O Vasco fez uma Taça Guanabara oscilando muito.

Em seis jogos, acumulou três vitórias e três derrotas. Mas o máximo da pressão da torcida aconteceu nesta quinta-feira (9), após empate contra o Vitória em casa pela terceira rodada da Copa do Brasil. O time jogou mal e tanto o treinador Cristóvão Borges quanto o presidente Eurico Miranda foram muito vaiados pela torcida ao final da partida.

A esperança vascaína para esse segundo turno do estadual reside na estreia de Luís Fabiano, enfim confirmada para este domingo. O atleta se diz com 90% de condição de jogo. E em Nenê, claro, peça fundamental do time há dois anos, e que continua sendo nesta temporada de 2017.

Já o Macaé teve a pior campanha do primeiro turno: foram seis derrotas em seis jogos, com doze gols sofridos e apenas três marcados. O meia Fernando Santos, no entanto, acredita que o período de treinamento intensivo nas últimas semanas fez bem ao time. “Elevamos o nível para fazer um bom segundo turno”.

Estádio: Engenhão, no Rio (RJ)

Horário: 16h

FolhaPress