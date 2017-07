Com espada caseira, rifle e espingarda, suspeito de participar de homicídio de cantor é preso

Marcos Ribeiro Ramos, conhecido como “Marquinho”, um dos suspeitos de participar dos homicídios do policial militar Paulo Sérgio da Silva Portilho e do cantor Melvino de Jesus Júnior, foi preso na tarde da última quarta-feira (26), no município de Maraã, a 634 quilômetros de Manaus. Os crimes aconteceram entre os meses de abril e maio deste ano.

De acordo com a assessoria da PM, o suspeito foi preso por policias do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em cumprimento a um mandado judicial. No momento da prisão, foram encontrados com Marcos, um revolver calibre 38, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 32 e uma espada de fabricação caseira.

Outros três suspeitos de matar o cantor Júnior já foram presos. São eles: Henrique Silva da Silva, o “Kinho”; Kaison Rodrigo Pena da Silva e Ozivan de Oliveira. A polícia ainda procura por outros suspeitos: Fábio Barbosa de Souza, o “Índio”; Marcos Ribeiro Ramos, “Marquinho”; e Josinei Oliveira Lavareda, conhecido como “Dentinho”.

Ainda de acordo com Polícia, Marcos foi escoltado pelos militares de Maraã até a cidade de Tefé e depois foi transferido para Manaus, onde está à disposição da justiça.

Elias Pedroza

EM TEMPO

