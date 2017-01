Com entrada gratuita, shopping de Manaus apresenta circuito cultural

No período de 23 a 28 de janeiro, o Manaus Plaza Shopping sedia o Circuito Cultural 2017, na praça de alimentação (2º piso), com diversas atrações e atividades culturais nas modalidades de dança, música e teatro. O objetivo de evento é incentivar a prática e acesso à cultura ao público de forma gratuita, estimulando o contato direto com as artes em geral.

A programação inicia na segunda-feira (23), das 18h às 19h com as Cias de dança Paje Cia. de Dança, Belíssimas do Oriente, Rosas Dança de Salão e a participação do Projeto Danças Urbanas. As apresentações serão atrações de jazz, dança do ventre, dança de salão e dança urbana.

Nos dias 24 e 25 de janeiro, das 18h às 19h, a Cia Expressão & Vida apresenta atração de ballet clássico, urbano, dança contemporânea e jazz, tudo para encantar quem estiver presente no Plaza.

Dando continuidade na programação do Circuito Cultural, a UASPD Cia Juvenil de Dança e Ulisses Aquino Espaço de Dança apresentam o espetáculo “Emoções em 3S”. Já na sexta-feira (27), das 18h às 19h, a Cia de Dança Nordestina Antonio Silvino fará apresentação de dança popular e Folclórica.

No sábado (28), a 1ª sessão, das 18h às 18h30, a R2 Cia de Dança fará apresentação intitulada “3 Momentos”, ballet clássico e dança contemporânea. A segunda sessão terá Cia Amattores Eventos Artísticos com apresentação de peça teatral.

