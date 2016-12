Com elenco inchado, Corinthians pode abrir mão de até 10 nomes para 2017

O treinador Oswaldo de Oliveira terminou a temporada com 37 jogadores no elenco profissional do Corinthians e uma certeza: o número precisará ser menor para a volta das férias no dia 7 de janeiro. A lista – de quem pode deixar o clube seja por fim de contrato, por empréstimo ou transferido – tem aproximadamente dez nomes.

Além desses atletas que já tem à disposição, o elenco do Corinthians será preenchido por jogadores que retornam de empréstimo e por outros contratados. O volante Maycon, cedido à Ponte Preta, e o lateral esquerdo Moisés, que defendeu o Bahia, se integram ao grupo de jogadores.

Já entre os contratados, além de Jô, incluído entre os 37 atletas porque treina há mais de um mês, existe uma certeza: Luidy, revelação do CRB-AL contratado recentemente.

A direção planeja mais quatro aquisições aproximadamente -o meia Wagner tem acordo verbal, mas precisa ser liberado na China.

Confira um resumo por posição de quem pode deixar o Corinthians:

Goleiros

O grupo profissional hoje tem cinco atletas na posição e uma certeza: deverá ser reduzido para 2017. Na avaliação da comissão técnica, trabalhar com tantos goleiros é ruim.

O mais cotado para sair é Cássio, que depende de oportunidades para ser vendido. Em caso de permanência, é possível que Douglas, Matheus Vidotto ou mesmo Caíque França sejam emprestados.

Candidatos a sair: Cássio ou Douglas

Laterais

O jovem Guilherme Arana é candidato a ser vendido nesta janela de transferências. Fagner é outro jogador valorizado, mas só deve sair em caso de propostas irrecusáveis. Não devem haver dispensas ou empréstimos. O jovem Guilherme Mantuan retorna às divisões de base.

Candidato a sair: Guilherme Arana e Guilherme Mantuan (base)

Zagueiros

O paraguaio Balbuena é candidato a ser negociado em caso de propostas, um cenário parecido com o de Yago. Os demais devem ser mantidos. Há o consenso que o clube precisa de um zagueiro referência em 2017.

Candidato a sair: Balbuena

Volantes

Willians já deixou o clube ao fim de seu contrato. Além disso, dois jogadores podem sair por empréstimo para adquirir experiência: Warian Ameixa, que não tem mais idade para atuar na base, e Jean, contratado do Paraná Clube recentemente.

Candidatos a sair: Willians (já saiu), Warian e Jean

Meias

O favorito para deixar o clube nesse setor é Rodriguinho, que foi destaque em 2016, convive com sondagens e só tem mais um ano de contrato. Em um primeiro momento, o jovem Rodrigo Figueiredo, 20 anos, deve ser mantido.

Candidato a sair: Rodriguinho

Atacantes

Setor mais inchado. Isaac retorna ao Botafogo-SP sem ter jogado, assim como Carlinhos, centroavante que volta à base. Gustavo, ex-Criciúma, deverá ser emprestado. Já Ángel Romero está na lista de jogadores transferíveis e, ao contrário de outros momentos, está disposto a ouvir propostas. Rildo está em fim de contrato, mas tem boas chances de renovar.

Candidatos a sair: Isaac, Carlinhos, Gustavo e Romero

Dassler Marques

FolhaPress