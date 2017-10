Com ‘DJ Alok’, Pump Black Party agita novembro em Manaus

Principal nome do cenário eletrônico nacional, Alok acaba de retornar ao Brasil após uma turnê pela China – Divulgação

A maior Black Party da região norte está de volta! No dia 1º de novembro será apresentada a 5ª edição da PUMP Black Party. A versão amazonense do selo, que viaja por seis estados do país e é sinônimo de sucesso de público e infraestrutura, será realizada na Praia do Tropical Hotel, bairro Ponta Negra, Zona Oeste, com uma lista de atrações que estão no topo do mercado em todo o Brasil, como o “DJ Alok”.

Nomes como Sevenn, Shapeless, Undercover e Selva completam o line up que tem o Alok como headline e serão os responsáveis por agitar o público amazonense. “Entregar a melhor festa e ver o público satisfeito com o resultado é o meu objetivo. A PUMP procura sempre se superar em cada evento”, disse Bernard Teixeira, CEO da label que é sucesso nas regiões norte e nordeste.

Line-up estrelado

Principal nome do cenário eletrônico nacional, Alok acaba de retornar ao Brasil após uma turnê pela China. Após desembarcar em terras brasileiras, lançou recentemente sua nova música “Big Jet Plane”.

A faixa lançada em parceria o francês Mathieu Koss. Construída com sons leves de guitarra e vocais autênticos, a track está pronta para conquistar os ouvintes. Alok também é sucesso nas plataformas digitais.

No Spotify, ultrapassou nomes como Ed Sheeran e Justin Bieber no top 10 de faixas mais executadas no mês de agosto. E o sucesso não para por ai. Indicado ao Europe Music Awards – premiação equivalente ao VMA, dos Estados Unidos, Alok concorrerá na categoria Melhor Artista Brasileiro com nomes como Anitta, Karol Conká, Projota e Nego do Borel.

Em 2015, Sean e Kevin Brauer conheceram Alok pela europa e passaram a produzir música eletrônica – Divulgação

A edição 2017 do EMA está prevista para acontecer no próximo dia 14 de novembro. Os irmãos americanos Sean e Kevin Brauer passaram a vida produzindo música e fazendo show pelo mundo. Em 2015 conheceram Alok pela europa e passaram a produzir música eletrônica. Cinco meses após lançar o nome Sevenn, já lançaram quatro hits mundiais, incluindo “BOOM”, com Tiesto e “Byob”, com Alok. O duo já esteve presente em festivais mundiais como o Tomorrowland.

Com um som que pode ser descrito como energético, mesclando o progressive trance com full-on psicodélico, incluindo influências de electro, Techno e um mix de sons ecléticos. Assim podemos definir o som do Undercover. O duo tem surpreendido por onde passa, com suas apresentações diferenciadas e um som único e completo.

O duo formado por Rômulo Tsvetcoff e Edson Junior é sucesso por onde passa. Shapeless já esteve por toda a parte. Se apresentou nos maiores clubs brasileiros como o Green Valley, abriu o mainstage do internacionalmente renomado Tomorrowland e também já tocou no maior festival underground de música eletrônica da América Latina, o Universo Paralello. Com estilo próprio, Shapeless chama atenção de artistas brasileiros como Vintage Culture e Alok – considerados os maiores djs brasileiros por House Mag. Juntos, Romulo e Edson combinam suas experiências, influências e paixão pela música, criando um estilo único, que se manifesta em Shapeless.

Serviço

Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 120, nas áreas PUMP Vip e PUMP Premium, à venda nas lojas Calvin Klein (Amazonas e Manauara Shopping), loja Arco Íris (Sumaúma Shopping) e também pelo site www.aloingressos.com.br. O camarote PUMP Diamond custa R$ 350 e traz open bar premium de vodka, whisky, água, cerveja e refrigerante até às 3h da manhã.

Pacotes exclusivos com hospedagem

Pensando na comodidade e segurança para o público, a PUMP Entertainment organizou três pacotes de hospedagem e ingressos, para quem quiser curtir a festa e depois se hospedar no Tropical Hotel. A primeira opção, com quarto duplo e dois ingressos PUMP VIP custa R$ 350.

Quem optar por curtir a festa na área PUMP PREMIUM pode garantir o quarto duplo e dois ingressos PUMP PREMIUM por R$ 450. Por fim, aqueles que quiserem curtir na melhor área da festa pode garantir o pacote com quarto duplo e dois ingressos PUMP DIAMOND por R$ 850. Todos os pacotes incluem café da manhã. A promoção é limitada e podem ser adquiridos nos pontos de vendas físicos oficiais.

Com informações da assessoria

