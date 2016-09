Com crise na Venezuela, Cuba pede a Rússia envio de petróleo

O presidente de Cuba, Raúl Castro, pediu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, ajuda para o abastecimento de petróleo da ilha diante da crise que atravessa a Venezuela – tradicional parceira de Havana. A informação é da Agência Ansa.

Fontes da Agência de Informação do Petróleo disseram que o governo cubano se viu obrigado a procurar ajuda internacional e pediu condições favoráveis de preço e financiamento à Rússia.

Na época da União Soviética, Moscou foi um parceiro estratégico de Cuba. As condições mudaram, no entanto, após a queda do regime comunista, quando o envio de recursos aos cubanos minguou.

A Venezuela, cuja economia é largamente baseada na exportação de petróleo, vendia o produto a preços reduzidos a Cuba. Com a redução dos preços da commoditie, no entanto, o país se afundou em uma crise que está tendo severas implicações, inclusive políticas.

Diante deste panorama, o governo de Raúl Castro anunciou recentemente que o recebimento do petróleo venezuelano seria reduzido e que economias deveriam ser feitas na ilha.

Por Agência Ansa