Com corte profundo no pescoço, mototaxista sangra até a morte na Zona Leste

Um mototaxista foi assassinado, na noite desta quinta-feira (2), por volta das 22h, na rua P, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima, que não teve o nome revelado, levou vários golpes no pescoço e as veias foram dilaceradas, apontou a perícia.

Não há confirmação se a morte está ligada com uma tentativa de roubo ou se está relacionada com o tráfico de drogas. O suspeito de autoria do crime ainda não foi identificado pela polícia.

De acordo com funcionários do Instituto Médico Legal (IML), o homem morreu vítima de golpes de arma branca na região do pescoço.

“As veias jugulares internas foram dilaceradas com o corte causado pela faca. Ele perdeu muito sangue no local e morreu antes mesmo da chegada de uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)”, informou um servidor do IML.

Procurados pela reportagem, os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pela segurança da área onde o crime ocorreu, não divulgaram informações sobre o caso.

Isac Shalron

EM TEMPO