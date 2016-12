Com baixo consumo de combustível, novo utilitário esportivo chega às lojas

A Volkswagen lança no mercado brasileiro uma versão mais acessível do utilitário esportivo Tiguan. Com foco na relação custo-benefício, a novidade chega equipada com motor 1.4 TSI de 150 cavalos (cv), tração 4×2 e câmbio automático DSG de seis velocidades, conjunto que alia excelente desempenho e baixo consumo de combustível. O modelo 2.0 com tração 4MOTION continua a ser oferecido aos clientes brasileiros.

Destinado a um grupo de consumidores sofisticado e exigente, que valoriza um design aprimorado sem abrir mão da robustez, da segurança e da dirigibilidade, o Tiguan 1.4 vem para tornar a Volkswagen ainda mais competitiva em um segmento cada vez mais acirrado. Em 2002, a categoria contava com cerca de 20 modelos no Brasil – atualmente, são mais de 70 configurações de veículos.

Versão de entrada, porém com amplo conteúdo e alta tecnologia que fazem do Tiguan um dos SUV mais avançados da categoria, o Tiguan 1.4 traz itens exclusivos e conteúdo de série diferenciado. As barras de teto, molduras das janelas e faixas laterais, por exemplo, são pretas, destacando a robustez do modelo.

Internamente, os bancos trazem um figurino exclusivo. De série, a novidade já traz sistema de infotainment Composition Media com a tecnologia Volkswagen App Connect, que reúne os sistemas MirrorLink, Apple CarPlay e Google Android Auto.

Sistema Star/Stop, direção com assistência elétrica, rodas de liga leve de 17” com design “Philadelphia” com pneus 235/55, seis airbags, oito alto-falantes, controlador de velocidade de cruzeiro, ar-condicionado, volante multifuncional com acabamento de couro e com ajuste de distância e profundidade, computador de bordo, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold e sensor de estacionamento estão entre os itens de série.

Pacote

Opcionalmente, o Tiguan 1.4 pode ser equipado com o “Pacote Elegance”, que acrescenta ar-condicionado Climatronic digital com duas zonas de controle, rodas de liga leve de 18” com pneus 235/50, sistema Kessy (destravamento das portas por aproximação da chave e partida do motor por meio de botão no console), câmera traseira para auxílio ao estacionamento, sensor de chuva, entre outros. Há, ainda, a opção do teto solar panorâmico.