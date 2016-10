Com atraso de uma hora e meia, Silas é o último a votar, e diz ter boas expectativas

O candidato Silas Câmara (PRB) votou por volta das 11h30, na seção 634, na Escola Estadual Professora Alice Salerno Gomes de Lima, localizada no bairro Parque Dez, Zona Centro Sul de Manaus. Ele estava acompanhado do vice, coronel Amadeu Soares (PSC).

A votação estava marcada para as 10h, porém o candidato chegou ao local aproximadamente uma hora e meia depois, com a justificativa que sua mulher queria tomar café antes da votação.

“Estamos com boas expectativas, estou animando. Tenho certeza absoluta que, até o fim do dia, teremos boas surpresas. Construímos uma posposta de governo com a população. Estou confiante, estamos prontos para fazer o melhor por Manaus, agora é só esperar a decisão do povo”, disse Silas Câmara.

Silas Câmara preferiu não falar qual candidato irá apoiar caso tenha segundo turno e ele não esteja no pleito. “ A prioridade no momento é o primeiro turno, mas caso não conseguimos passar para o segundo turno, iremos analisar os outros candidatos. Mais estou muito confiante” concluiu.

Silas Câmara irá acompanhar a apuração dos votos de sua residência acompanhado do vice de da família.

Por equipe EM TEMPO Online