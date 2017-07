Com atrações nacionais, Festa da Laranja tem expectativa de movimentar R$ 10 milhões em Rio Preto da Eva

Festa da Laranja movimenta economia de Rio Preto da Eva- Foto/Divulgação

O município de Rio Preto da Eva, a cerca de 70 quilômetros de Manaus, realiza no próximo final de semana, nos dias 28, 29 e 30 de julho, a tradicional Festa da Laranja, que deve movimentar cerca de R$ 10 milhões em volume de negócios. O evento, que terá a sua abertura oficial na sexta-feira, dia 28, conta também com uma grande programação cultural e deve reunir pelo menos 250 mil pessoas, com atrações nacionais como Jorge Aragão, Roberta Miranda e Solange Almeida.

Durante a festa, os bancos irão destinar financiamentos para pequenos, médios e grandes produtores de laranja do município. Os principais produtores de laranja também apresentarão os produtos, para tentativa de negócios.

De acordo com o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, serão realizadas feiras de exposições, cursos de capacitação e visita a propriedades produtoras. “Nosso município se destaca pela produção rural, batendo recordes na produção de laranja, banana e peixes. A Festa e a Feira da Laranja são importantes eventos no calendário para produção de novos negócios e ainda a valorização do nosso produtor”, disse o prefeito.

Festa não era realizada há quatro anos

Ele destacou a importância da festa, que não acontecia há quatro anos, para resgatar a identidade da cidade e enaltecer o sentimento da população de orgulho da cidade. “Rio Preto da Eva já é conhecida como a terra da laranja e nessa festa todos os moradores se sentem muito orgulhosos da nossa identidade”, disse Anderson.

Rio Preto da Eva se destaca no Estado por sua produção rural, onde dois mil hectares de terra são destinados à produção de laranja, com capacidade de mais de 100 milhões frutas por ano, conforme dados do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). Boa parte das produções é escoada para os programas do governo estadual da Merenda Escolar (Preme), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e feiras dos produtores rurais na capital.

Programação Cultural

Atrações Nacionais: Jorge Aragão, Roberta Miranda e Solange Almeida

Sexta: A programação cultural da Festa da Laranja começa com o ritmo do boi garantido com o cantor Leonardo e Banda na sexta-feira, às 19h. Na sexta também terá o Desfile da Rainha da Laranja e a atração nacional Jorge Aragão.

Sábado:No sábado, dia 29, a programação segue de dia no Balneário da cidade, com bandas locais e DJs. À noite, tem Zezinho Corrêa & Banda, Boi Caprichoso com David Assayag e Banda, e a escolha da Rainha da Laranja, e a atração nacional Roberta Miranda.

Domingo: No domingo, desde as 9h, o balneário recebe artistas locais e DJs e as 15h30, o show da cantora Solange Almeida.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

