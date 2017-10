Com arma sem munição, adolescente é preso após ameaçar e roubar passageiros da linha 457

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela polícia, na tarde desta quinta-feira (19), por ameaçar e roubar dinheiro e objetos de passageiros e funcionários de um ônibus da linha 457, que trafegava pela avenida 7 de Setembro, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. Ele estava armado com um revólver sem munição.

De acordo com policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o adolescente entrou no veículo às 14h20 e se mostrou bem agressivo, apontando a arma em direção às vítimas e motorista. “Ele permaneceu dentro do ônibus até a avenida Carvalho Leal com a Silves. A ação durou cerca de três minutos”, contou um PM.

Ainda segundo o PM, o jovem tentou fugir após perceber a chegada de policiais. “Por sorte, conseguimos apreender ele, que foi conduzido em seguida à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Passageiros passam mal

Na manhã desta quinta, cerca de 50 passageiros da linha 677 tiveram seus pertences roubados durante um assalto na avenida Grande Circular, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O motorista do ônibus, Fábio Brasil, de 33 anos, destacou em depoimentos aos policiais que os assaltantes estavam “bem vestidos, com mochilas e pastas debaixo dos braços, aparentando serem pessoas em buscas de emprego”.

Três mulheres, sendo uma delas grávida, passaram mal dentro do coletivo e foram socorridas pelo Samu. Posteriormente, foram levadas para um hospital. Ninguém foi preso.

