Com Arena vazia, Fast vence Santos por 1 a 0

Após receber mais de 35 mil pessoas no jogo beneficente dentre Amigos do José Aldo x Amigos do Ronys Torres no sábado (4), ontem (5), a Arena da Amazônia teve apenas 360 torcedores presentes na vitória do Fast por 1 a 0 sobre o Santos, do Amapá, pela Copa Verde.

O gol da partida foi marcado pelo meia Raílson, de falta, ainda no primeiro tempo, e deu a vantagem para equipe amazonense, que jogará contra o Peixe da Amazônia, no próximo dia 19, em Macapá. Que se classificar, enfrentará Remo-PA ou Atlético-AC na próxima fase da competição nacional.

Análise do jogo

A timidez do público na Arena da Amazônia se estendeu para dentro das quatro linhas e o jogo foi bem morno tecnicamente nos primeiros minutos.

O que mais chamou a atenção foi o choque de cabeça com cabeça entre Felipe, do Fast e Batata, do Santos, aos nove minutos. Pior para o atacante tricolor que precisou ser substituído e teve o nariz quebrado. Na ocasião, Tiago Verçosa foi acionado.

Aos 16 minutos, os visitantes assustaram em cobrança de falta de Antunes, que passou por cima da meta de Naylson.

Seis minutos depois, aos 22 de bola rolando, o marcador saiu do zero. O camisa 10 do Fast, Raílson, cobrou falta e fez 1 a 0. A batida foi por baixo direita do goleiro Axel.

Pouco tempo depois o Santos respondeu e quase chegou ao empate em uma cabeçada de Renato.

O jogo permaneceu sem muita emoção até os 40 minutos, quando Naylson apareceu para salvar o Fast. Antunes recebeu na intermediária e mandou um balaço, mas o goleiro do Fast faz defesa importante.

O segundo tempo parecia que seria melhor, já que logo aos três minutos, o Santos chegou com perigo. No entanto, foi só um ensaio. O que se viu foi novamente um jogo fraco tecnicamente. O Fast que tinha a vantagem se acomodou e esperou o adversário para sair nos contra-ataques, sem obter sucesso com a tática.

E o jogo encerrou com a pequena vantagem do time amazonense para o duelo em Macapá.