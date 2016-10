Com apuração recorde, TRE oficializa vitória de Arthur Neto e faz balanço do segundo turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), na última coletiva de imprensa deste segundo turno, neste domingo (30), oficializou o nome de Arthur Neto (PSDB) como prefeito de Manaus. Com uma apuração recorde, o pleito eleitoral foi definido em apenas 75 minutos na capital amazonense.

Segundo o juiz e presidente do pleito, Marcelo Vieira, esta foi a votação mais tranquila que o órgão organizou na cidade.

“Queremos agradecer a todos pelo empenho. Sem dúvidas, esse foi o pleito mais tranquilo e seguro em Manaus. Isso tudo foi fruto do trabalho da Justiça Eleitoral. Estamos encerrando com êxito, fechamos com chave de ouro”, disse.

O presidente do TRE, o desembargador Yedo Simões, também agradeceu o resultado das eleições e falou que todas as denúncias registradas neste domingo serão analisadas pelo órgão.

Ainda segundo o juiz, dezoito das 231 urnas utilizadas em Manaus apresentaram defeito. Algumas urnas nem se quer iniciaram seus sistemas, mas as panes mais comuns ocorreram no sistema de biometria e flash de leitura. Entretanto, somente duas urnas foram trocadas durante todo o dia.

Na Escola Estadual Maria de Lurdes, situada no Alvorada, em duas seções as votações foram paralisadas por duas horas. Os eleitores puderam votar efetivamente às 10h. Trinta minutos antes de terminar o horário de votação, a Escola Municipal Nossa Senhora da Paz, na rua João Alfredo, no Bairro da Paz, acumulou filas nos corredores, por conta de falhas em duas urnas.

Além disso, as equipes de fiscalização registraram duas ocorrências. Pelo menos duas prisões por suspeita de compra de votos, no conjunto Viver Melhor, também foram registradas. Vieira informou ainda que a retenção dos coletivos foi normalizado após as denúncias dos eleitores.

