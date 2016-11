Com apenas 70% da frota em circulação, usuários do transporte público reclamam de demora dos ônibus em Manaus

Usuários do transporte público em Manaus denunciaram, na manhã desta quinta-feira (3), a falta de ônibus em alguns pontos da capital, principalmente, nos Terminais de Integração (T3) e (T4), localizados nos bairros Cidade Nova, Zona Norte, e Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade, respectivamente.

A auxiliar administrativo, Keila Mello, 24, disse para equipe de reportagem do EM TEMPO que em dia normal, em média, leva apenas 30 minutos para chegar ao trabalho. Entretanto, hoje por conta da redução, ela levou aproximadamente uma hora e meia para chegar ao destino.

“Trabalho no Centro da cidade, são mais de 15 quilômetros que eu tenho que enfrentar todos os dias para chegar ao trabalho. Essa situação gera desconforto entre a população que depende desse tipo de transporte. Se já não bastasse as condições precárias de uso dos veículos e as constantes paralisações, por causa de manifestações, agora eles reduzem até a frota que deveria circular normalmente no dia a dia”, informou.

Já o vigilante Carlos Neves, 52, criticou a ação das empresas. “Eles deveriam informar a população antes sobre essas questões. A grande maioria dos passageiros não trabalha em órgãos municipais e isso deveria ser levado em conta na hora de tomar essas decisões constrangedoras. A pessoa tem que ficar plantanda em um ponto de ônibus esperando. Sei lá quantas horas para poder chegar em casa após uma noite longa de trabalho”, revelou.

De acordo com o Sindicato de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), as empresas estão operando com frota de sábado, ou seja, 70% dos ônibus de cada empresa. A instituição justifica, ainda, que a operação foi reduzida por conta do ponto facultativo estabelecido pela prefeitura de Manaus nos dias 3 e 4 de novembro.

Por conta da alta demanda pós-feriado, o Sinetram divulgou que a redução, que também estava prevista para a sexta-feira (4), não irá valer, tendo em vista, que a demanda foi além das expectativas. “As empresas voltam a operar 100% da frota, amanhã. O Sinetram ressalta que todas as alterações são repassadas à Superintendência Municipal dos Transportes Urbanos (SMTU).

Decreto Municipal

Nos dias 3 e 4 de novembro são pontos facultativos na cidade. Sendo que a primeira data é em virtude da transferência do feriado do dia 28 de outubro, quando se comemora o Dia do Servidor Público Municipal. A segunda é em razão da necessidade de contenção de gastos com o funcionamento da máquina administrativa nos dias que se intercalam feriados e fins de semana. Por conta disso, a uma preocupação maior em ter bolsas de sangue disponíveis para a realização dos serviços oferecidos pela instituição.

Portal EM TEMPO