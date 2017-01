Com apenas 15 anos, ponteira amazonense encanta técnico olímpico

Aos 15 anos, a amazonense Moara Silva vive um sonho. Apesar da pouca idade, a ponteira passadora possui um currículo invejável e já compõe o elenco profissional do Hinode/GRB Barueri, time paulista que disputa atualmente a Superliga B – uma espécie de segunda divisão do voleibol nacional – e tem à frente ninguém mais ninguém menos que o técnico bicampeão olímpico com a seleção feminina da modalidade, José Roberto Guimarães.

A carreira da jogadora começou cedo. Ainda em 2014, quando tinha apenas 13 anos, defendeu as cores do Adalberto Vale. Um ano mais tarde, se transferiu para o La Salle. Daí em diante, sua carreira decolou. Na temporada passada o sonho de se tornar profissional começou a ficar mais próximo ao defender, na base, as cores do Praia Clube (MG). E neste ano, a realização se concretizou. Ela passou a fazer parte do elenco profissional do Barueri e ser treinada por um dos maiores técnicos da modalidade no país.

“Aqui no Barueri, eu estou fazendo parte do time adulto que joga a Superliga B. É uma sensação única, eu já estava feliz de participar do projeto dele (Zé Roberto) pela base, sendo convidada para fazer parte do time adulto foi mais uma surpresa para mim. E é sensacional ter ele como técnico, estar lá te instruindo, te ajudando. É um professor fenomenal, sem comparações”, contou.

O caminho até chegar no time paulista começou a ser percorrido ainda no ano passado. A vontade de jogar em São Paulo fez com que a jovem procurasse o técnico da base do time de Zé Roberto e pedisse a oportunidade de fazer um teste antes da peneira oficial da equipe, para ser observada e saber se tinha condições de defender as cores do Hinode/GBR Barueri na base.

“Ele fez um teste comigo e acabei conseguindo a vaga no time. No início, eu não sabia que iria ser chamada para o time adulto, para mim era só a base. Depois de uns dias, já de férias em Manaus, recebi uma mensagem do técnico falando que o Zé Roberto queria me conhecer para ver como eu jogava e se tinha condições de fazer parte do time adulto”, revelou.

Aprovada no teste sob o olhar atento do técnico bicampeão olímpico em Pequim 2008 e Londres 2012, Moara diz que precisou de um tempo para se adaptar às “exigências” do “time de cima”, principalmente no que diz respeito às cobranças para a realização correta dos movimentos e dos fundamentos básicos da modalidade.

“Estou pegando experiência, mesmo que eu não entre muito nas partidas da equipe, estou pegando experiência e dicas com as meninas nos treinos, aprendendo com os técnicos. A cada dia evoluo mais”, garantiu a jovem amazonense, que aprendeu a conviver com a saudade na busca pelo seu sonho.

“No início, quando eu estava no Praia, eu sentia muita saudade da minha família, mas acho que ao longo do ano fui me acostumando” finalizou Moara.

André Tobias

EM TEMPO