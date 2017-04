Com antecipação de saque do FGTS, agências da Caixa têm sábado movimentado

O início do segundo lote de pagamentos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) levou muita gente às agências da Caixa, neste sábado (8), em Brasília. A liberação do pagamento para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio estava prevista para a próxima segunda-feira (10), mas o governo antecipou a data e várias pessoas que têm direito a sacar o recurso resolveram aproveitar para passar o fim de semana com dinheiro no bolso.

Na agência localizada em um shopping no centro de Brasília, o Conjunto Nacional, o fluxo de pessoas era constante nos caixas eletrônicos e havia fila de espera dentro da agência para quem precisava resolver questões relacionados a FGTS no setor de atendimento. Em Taguatinga, cidade do Distrito Federal (DF), perto de Brasília, o movimento foi grande e com filas no início da manhã, depois, com o passar do tempo, a quantidade de pessoas diminuiu.

Enquanto na agência do Cruzeiro, no Plano Piloto, embora não houvesse grande aglomeração, pessoas ouvidas pela reportagem reclamaram da demora no atendimento. O jornalista Rafael Secunho, 38 anos, disse que ficou na agência por cerca de 2h30. “Peguei a senha, saí para resolver coisas no comércio, voltei, saí de novo e ainda tive que esperar. Está demorando demais”.

Ele relatou que havia três funcionário no atendimento, quantidade que considerou pequena para a demanda. Secunho não conseguiu fazer o saque devido a um problema de liberação da conta do FGTS e vai ter que retornar ao banco na segunda-feira (10).

O porteiro Eris Pereira da Silva, de 30 anos, permaneceu cerca de duas horas na agência da Caixa para saber se tinha direito a sacar recurso de conta inativa do FGTS, e também reclamou do tempo de espera. Apesar da resposta positiva sobre o saque, ele deixou o banco sem levar o dinheiro. Como faz aniversário em junho, Eris só pode fazer a retirada a partir de maio, de acordo com o calendário estabelecido pela Caixa. O dinheiro já tem destino certo: “Vou usar todo numa obra que estou fazendo na minha casa”, disse.

Régis Carvalho, comerciante de 42 anos, retirou o dinheiro logo cedo no autoatendimento de uma agência localizada próxima a Sobradinho, cidade do DF, e contou que encontrou uma fila de apenas cinco pessoas, e foi tranquilo fazer o saque. A agência onde ele foi não estava aberta para atendimento ao público neste sábado. Carvalho informou que pretende usar “quase” todo o valor para pagar contas. “O movimento no comércio não está bom, então esse dinheiro vai ajudar desapertar as contas. Mas vou separar um pouquinho pra um churrasco com os amigos”, afirmou sorrindo.

Orientações

Mais de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo Brasil ficaram abertas hoje das 9h às 15h, para o pagamento das contas inativas do FGTS. Cerca de 2,3 milhões de trabalhadores receberão automaticamente o crédito nas contas da Caixa a partir de hoje. Nesta segunda rodada de pagamento, cerca de 7,7 milhões de brasileiros têm direito ao saque e o valor disponível passa de R$ 11,2 bilhões.

Quem for cliente da Caixa terá o saldo depositado automaticamente em sua conta bancária neste sábado. Os trabalhadores que tiverem até R$ 1,5 mil nas contas inativas poderão realizar os saques no autoatendimento, utilizando a senha do Cidadão. Valores de até R$ 3 mil vão requerer o cartão cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas ou correspondentes da Caixa. Valores acima de R$ 3 mil só podem ser sacados em agências da Caixa.

A Caixa recomenda que os trabalhadores portem documento de identificação e carteira de trabalho, ou documento que comprove a rescisão do contrato de trabalho. Para quem for sacar mais de R$ 10 mil, a apresentação dessa documentação é obrigatória.

Nos dias 10, 11 e 12 de abril, segunda a quarta-feira da semana que vem, as agências da Caixa serão abertas duas horas mais cedo, para tratar apenas de assuntos relativos ao FGTS.

Conforme determinou a Medida Provisória 763/16, só poderá sacar o FGTS de contas inativas quem foi demitido por justa causa ou pediu demissão até 31 de dezembro de 2015. Contas que se tornaram inativas depois disso não serão disponibilizadas.

Em 12 de maio, os saques serão liberados para os nascidos em junho, julho e agosto. Como a data será uma sexta-feira, Derziê adianta que a Caixa novamente abrirá agências no sábado (13), para acelerar o atendimento. O mesmo deve acontecer após o dia 16 de junho, quando será liberado o saque dos nascidos em setembro, outubro e novembro, e em 14 de julho, quando quem nasceu em dezembro poderá sacar.

Yara Aquino, Vinicius Lisboa e Marli Moreira

Agência Brasil