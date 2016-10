Com ampla vantagem, ACM Neto é reeleito prefeito de Salvador

O candidato ACM Neto (DEM) venceu a disputa pela prefeitura de Salvador no primeiro turno. Com mais 80% das urnas apuradas, ACM tem 73,94% dos votos válidos e não pode ser mais alcançado pela candidata do PCdoB, Alice Portugal, que aparece em segundo, com 14,69%.

Aos 37 anos, ACM Neto (DEM) comandará a prefeitura da capital baiana por mais quatro anos, após conquistar mais de 780 mil votos. Na corrida pelo segundo mandato, ACM teve apoio de 15 partidos, entre eles PMDB e PSDB, que formaram a coligação ‘Orgulho de Salvador’.

O vice na chapa é o deputado estadual Bruno Reis (PMDB). O prefeito reeleito é neto do falecido político baiano Antônio Carlos Magalhães.

Graduado em Direito, ACM Neto desenvolveu a carreira no meio político. Em 2002, foi eleito deputado federal pelo PFL (atual DEM). No cargo, permaneceu por três mandatos. Durante o período, chegou a candidatar-se à prefeitura da capital baiana em 2008, mas não teve votação suficiente para chegar ao segundo turno. Somente em 2012, ainda deputado federal, elegeu-se prefeito de Salvador.

Com informações da Agência Brasil