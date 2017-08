Com altura acima do permitido, Cegonha fica presa após atravessar posto da Suframa

A carreta estava transportando veículos – Divulgação/Transito Manaus

Uma carreta, que transportava veículos, ficou presa em um posto suspenso da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na tarde desta quinta-feira (10), nas proximidades Porto da Ceasa, na Zona Sul de Manaus. O trânsito ficou congestionado no local.

De acordo com informações do Instituto de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o fato ocorreu por volta das 15h e o trânsito ficou congestionado por aproximadamente 10 minutos. A carreta, que estava transportando veículos, tentou passar embaixo do posto suspenso, porém, devido ter altura maior do que permitido para passar no local, acabou tendo carros presos na estrutura de concreto.

Conforme o Manaustrans, agentes de trânsito foram enviados ao local, porém a carreta já havia sido retirada.

