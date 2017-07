Com alto índice de homicídios, AM é apontado como um dos mais perigosos para mulheres

Protesto em várias cidades do Brasil – Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Amazonas está entre os dez Estados do Brasil que mais registram casos de homicídios de mulheres. O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) revela, ainda, que no período de 2005 a 2015, esse tipo de crime teve um aumento

de 98,60%.

De acordo com a pesquisa, a taxa de mortes no Estado foi de 5,9 para cada grupo de 100 mil mulheres. O número é maior que a média do Brasil, de 4,4, e quase duas vezes maior que São Paulo, o Estado com a menor taxa, de 2,7 mortes para cada 100 mil.

No geral, a análise mostra que a proporção de mulheres assassinadas tem crescido nos últimos anos. Segundo o estudo, a taxa de homicídios entre mulheres saltou 7,5% entre 2005 e 2015.

Por outro lado, em alguns Estados, houve melhora na variação da taxa de violência: São Paulo teve uma redução de 35% nesse período. No outro extremo do mesmo indicador, aparece Maranhão, que teve um aumento de 124,4% na taxa de assassinatos de mulheres.

A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, explicou que os assassinatos de mulheres no Amazonas não se referem somente à violência doméstica. Um levantamento feito em conjunto com a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) mostra que aspectos culturais e sociais estão relacionados a esse aumento e que os crimes em questão vão muito além do feminicídio.

“No município de Barcelos, por exemplo, existe uma tribo indígena que acaba matando meninas que não estão de acordo com o que eles querem. Nessa estatística, nós temos também as mulheres do tráfico, que se envolvem com o crime e acabam morrendo por tantos outros motivos que não são violência doméstica. Em relação ao tráfico de indígenas, são problemas culturais e sociais. Tudo isso deve ser levado em consideração”, disse.

Por fim, Mafra destacou que, geralmente, essas mulheres que morrem são, na maioria das vezes, as que não denunciam. A delegada ressalta que essa pesquisa do Ipea não divulga os fatos que levaram ao crime. A cultura de repressão e do medo também são fatores que contribuem para o crescimento no número de mortes de mulheres no Amazonas.

“Muitas mulheres só chegam até nós após passarem 30 anos sofrendo. Essa mulher tem tudo para vir a óbito. O homem, com o passar do tempo, vai aumentando a agressividade contra ela. Por isso, pedimos sempre que elas denunciem. Quando percebemos que há um aumento nos casos de crimes contra mulheres, vemos que tem um lado positivo. É sinal de que elas estão tendo acesso à informação, deixando o medo de lado e se empoderando. A mulher parou de viver essas violências sozinha e quieta. O que acontece na rua conseguimos coibir, mas o que acontece dentro de casa, não”.

Hoje, o sistema de proteção à mulher funciona por meio da Lei Maria da Penha, pelo disque-denúncia 181, amparo de casa abrigo e aplicativo “Alerta Rosa”.

Gerson Freitas

EM TEMPO

