Com a presença do ministro Marcos Pereira, CAS aprova 27 projetos, somando US$ 1,1 bi em investimento

O Conselho Administrativo da Suframa (CAS) aprovou nesta sexta-feira (21), 27 projetos industriais de diversificação e atualização que somam investimentos totais de US$ 1.194 bilhão e vão gerar de 1.280 empregos diretos no Polo Industrial de Manaus (PIM), em um período de até três anos.

A 276° reunião do CAS aconteceu na auditoria da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) com a presença do titular do Ministério da Industria, Serviços e Comércio Exterior, ministro Marcos Pereira.

Dos 27 projetos aprovados, oito são de implantação e 19 de ampliação, diversificação e atualização, tendo destaque para investimentos nos setores de tecnologia da informação, componentes eletrônicos e o polo de duas rodas.

De acordo com a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, os últimos números da Polo Industrial de Manaus (PIM) e a retomada da confiança brasileira marca uma nova perspectiva.

“Vivemos um momento de recuperação e esta reunião do CAS é um perfeito exemplo do aumento da confiança dos empresários e investidores na nossa indústria”, afirmou Rebecca.

O ministro Marcos Pereira, destacou os investimentos que chamou de importantíssimos e que já mostram a retomada de confiança do governo e do Brasil.

“Começamos a sair da crise e isso mostra a retomada dessa confiança. Nós do governo federal estamos empenhados na retomada do crescimento do nosso pais e em colocá-lo novamente nos trilhos, e temos um compromisso com a Suframa para isso”, ressaltou.

O maior destaque da pauta é o projeto de implantação da empresa Boreo Indústria de Componentes Ltda., do segmento Eletroeletrônico e destinado à produção de placa de circuito impresso montada, bateria para telefone celular e unidade de armazenamento de dados. Somente neste projeto, estão previstos investimentos totais de US$ 613.140 milhões e a geração de 990 empregos diretos no PIM.

O segmento de duas rodas também está contemplado com novos investimentos da empresa Masa da Amazônia Ltda., que apresentou projeto de diversificação para produção de motonetas entre 100 e 450 cilindradas, com recursos estimados de US$ 6.648 milhões.

Joandres Xavier

Jornal EM TEMPO