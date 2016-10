Com a ajuda de cães farejadores, bombeiros retomam buscas por menino que caiu em bueiro na Zona Norte

O Corpo de Bombeiros iniciou nesta terça-feira (25) o terceiro dia de buscas pelo pequeno Gustavo da Silva Araújo, de 6 anos, que desapareceu após cair em um bueiro, situado na rua Louro Chumbo, bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus.

A criança caiu no bueiro na tarde do último domingo (23), no momento que brincava de bola na rua. Conforme relatos, em um determinado momento, a bola caiu na direção do bueiro, a criança foi tentar pegar o objeto, mas, devido à forte chuva, foi levada pela força das águas.

Ontem, as buscas foram feitas do local de onde a criança caiu até as proximidades do Shopping Via Norte. Cerca de 20 homens participaram das buscas. Entretanto hoje o efetivo será maior. Cães farejadores também participam dos trabalhos.

O Corpo de Bombeiros cancelou nesta terça-feira (25) o treinamento físico-militar de seus homens para reforçar as buscas pelo menino. Apenas os setores com atividades imprescindíveis terão seu funcionamento normal.

Conforme o tenente Cristiano Ferreira, a maior dificuldade nas buscas é que não se tem um local exato de onde a criança possa estar, pois tanto a correnteza pode tê-lo levado para um local indefinido, como ele pode ter ficado preso nas margens.

O primo do Gustavo, um adolescente de 15 anos, que estava com o garoto no momento da fatalidade, falou que tentou segurar a criança, mas não conseguiu.

”A gente estava brincando, quando ele foi pegar a bola e escorregou em pedra e caiu na direção do bueiro. Estava chovendo muito forte e a enxurrada o arrastou. Ainda tentei segurá-lo, mas não consegui, chamei um vizinho, mas também não conseguiu”, disse o adolescente.

Na tarde de ontem, uma equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) colocou as grandes de proteção no bueiro onde a criança caiu.

