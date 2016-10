Com 86% dos votos apurados, João Luiz é o candidato mais votado para CMM

Um desconhecido no meio político, o candidato a vereador João Luiz (PRB) é o mais votado com 11.547 votos, seguido pelo candidato que concorre à reeleição Hiram Nicolau (PSD) com 11.184. O terceiro colocado na primeira parcial da apuração em Manaus está o atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Wilker Barreto (PHS), com 8.972 votos.

O candidato a vereador mais votado na eleição de 2012, Reizo Castelo Branco (PTB) dessa vez está na quinta colocação com 8.628 votos. Até o momento, 86,03% dos votos já foram apurados na capital amazonense.