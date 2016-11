Com 17 obstáculos, a terceira edição da Insanus Race acontece no dia 11 de dezembro

A terceira edição da maior corrida de obstáculos de Manaus, a Insanus Race, já tem data marcada para acontecer. A prova vai movimentar os atletas manauaras no próximo dia 11 de dezembro, no Clube do Trabalhador, no Coroado.

Dessa vez, o desafio será ainda maior, pois a corrida terá 17 obstáculos a serem superados pelos participantes. São circuitos com cordas, canos, tubulações, água gelada, rampas, paredes para escaladas, subidas, descidas, escadas e até lama. Tudo em um percurso de 4km, com direto a trilha.

De acordo com o organizador do evento, Wagner Lacouth, dois dos 17 obstáculos serão surpresa. “Queremos deixar todos na expectativa para estes dois últimos. A ideia é que os corredores se preparem para tudo”, afirmou. A prova é realizada pela empresa amazonense Vegas Team.

Ainda segundo ele, aos atletas que deixarem de completar os obstáculos serão aplicados com penalidades. “Serão 20 flexões ou outra atividade física de acordo com a decisão do comitê organizador do evento. Isso torna tudo mais competitivo e interessante para todos”, explica.

As inscrições da corrida já estão abertas ao preço de R$ 79 e podem ser feitas o site www.ticketagora.com.br/. A entrega dos kits acontecerá nos dias que antecedem a corrida, em local, data e horário a ser informado pela organização, nas redes sociais ou pelos telefones: (92) 98159-3107 / 99362-1142 / 99359-3676 / 9153-0019.

Com informações da assessoria