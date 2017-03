Colônia Terra Nova recebe ação integrada de infraestrutura

A Prefeitura de Manaus deu início a mais uma ação integrada de infraestrutura. Após a execução dos serviços de limpeza pública, os moradores da Colônia Terra Nova, na zona Norte, estão sendo contemplados com obras de asfaltamento e desobstrução de caixas coletoras em 15 vias do bairro.

Os serviços foram iniciados nesta quinta-feira, 23/3, e terão continuidade até o próximo sábado, contemplando as demais vias do bairro que possui 79 logradouros no total.

“Essa é mais uma ação da Seminf orientada pelo prefeito Arthur Neto e sob acompanhamento do prefeito em exercício, Marcos Rotta. Estamos trabalhando nos moldes das ações já realizadas no ano passado, concentrando as equipes de todas as divisões distritais em determinada comunidade”, diz o diretor do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Urbana, José Roberto da Costa.

Somente nesta quinta-feira, as equipes atuaram com a operação tapa-buracos nas ruas Parintins, Chico Mendes, Nossa Senhora das Graças, Oscar Romerio, Santa Mônica, Rio Coari, Rio Badajós, Rio Tarumã, Rio do Peixe, Rio Tefé, Gilberto Mestrinho, Eduardo Braga, Manacapuru, Travessa Manaquiri e Rua Sete de Setembro, que recebeu a implantação de mais de 400 tubos de drenagem profunda.

Moradora da comunidade, a dona de casa Maria Luiza acompanhava o andamento dos trabalhos em frente à sua residência. “Eu sempre digo que onde eu moro vai ficar bonito. O prefeito olhou para o nosso bairro e hoje está atendendo ao pedido da comunidade”, comenta.

Na rua Gilberto Mestrinho, onde os trabalhos estavam bem avançados, o morador relata que a via, apesar de não ser rota principal, recebe um grande fluxo de carros e até ônibus, e que por isso a manutenção do pavimento com asfaltamento é importante.

Ele comenta que desde 2005, quando passou a morar no bairro, não tinha visto uma ação integrada dessa forma. “Essa rua era muito esburacada, em toda a extensão dela havia necessidade de asfaltamento. Esse serviço está atendendo a população”, comenta Higomberto da Silva Maciel.

