Colônia de férias resgata brincadeiras antigas em Manaus

Para a alegria da criançada, o Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado no Santo Antônio, vai oferecer nos próximos dias 26 e 27 de janeiro, a colônia de férias ‘Resgate de Brincadeiras Antigas’. A ação será realizada no período de 8h às 10h e das 16h às 19h, para meninas e meninos de 5 a 16 anos de idade.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas nos dias dos eventos, sempre no primeiro horário. Na ocasião, é preciso que o responsável apresente RG, comprovante de residência e foto 3×4 da criança.

As atividades serão desenvolvidas de acordo com a idade. As turmas serão mescladas, visando a interação de todos. O horário de participação fica a critério do interessado, podendo optar pelos dois turnos também.

“Essa colônia é para as crianças e adolescentes da área do Santo Antônio, mas também está recebendo de outras partes da cidade. O interessante é que aquele menino ou menina que, de repente, tem uma rotina comum nas férias, possa se alegrar e conhecer atividades diferentes, bem como fazer novas amizades. O tema deste ano é de brincadeiras antigas e isso vai resgatar atividades lúdicas do tempo da mamãe, do papai”, destacou o coordenador da ação, professor Ney Metal.

O professor ainda cita algumas brincadeiras que serão oferecidas, como skate, pista de caminhada, futsal, corrida de saco, papagaio, pião, carrinho de rolimã, peteca, amarelinha, tacco ball, james, queimada e quebra cabeça.

Com informações da assessoria