Colombianos são presos com drogas e dinheiro em Tabatinga

Policiais militares, lotados no 8º Batalhão de Polícia Militar, detiveram os colombianos José Luiz Asencios Llacua e Julia Maximina Asencios Llacua, neste domingo (23), após denúncias. Eles foram encontrados em uma casa, localizada na rua Marechal Rondon Bairro São Francisco, onde escondiam drogas, objetos de valor e dinheiro. O caso aconteceu no município de Tabatinga (distante a 1.110 km de Manaus).

De acordo com os policiais militares, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima, onde uma pessoa informou o paradeiro de um homem envolvido no homicídio do peruano Rene Mateo Macedo. O informante declarou que o suspeito se escondia na residência e tinha o envolvimento com o tráfico.

Ao chegarem no local e fazerem a abordagem, os policiais verificaram que os suspeitos não estavam na casa. Eles conseguiram sair antes da chegada da guarnição.

No local, a polícia encontrou apenas o casal colombiano. Durante a revista, drogas, objetos de valor e uma quantidade em dinheiro (dividido em dólar, real e peso colombiano).

José e Júlia foram presos em flagrante e ficarão à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria