Colombiano é preso por tráfico de drogas em Santa Isabel do Rio Negro

O colombiano Cristian Camilo Franco Cardenas, 20 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (15) em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus). Cristian é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão foi realizada por policiais militares após denúncias anônimas repassadas à Polícia Civil através do número (97) 99177-2719 .

“Os policiais abordaram o infrator no momento em que ele pilotava uma motocicleta sem placa pela Avenida Rio Negro, no bairro São Judas. O colombiano levou os PMs à residência dele, próximo ao local da abordagem, e depois de uma revista minuciosa a equipe policial encontrou os entorpecentes”, informou o delegado Aldiney Nogueira, titular da 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

No local foram encontradas sete trouxinhas de drogas entre Oxi e Skank. O entorpecente estava embalado e pronto para ser vendido. Também foram encontrados R$ 259,00 em espécie, um celular, um aparelho de rádio automotivo e um relógio.

“A Policia Civil vinha recebendo denúncias anônimas desde do ano passado de que um “Paissano” (como são conhecidos os cidadãos colombianos e peruanos na região do Alto rio Negro), estaria envolvido com a prática de agiotagem, extorsão e tráfico de drogas”, explicou o delegado Aldiney Nogueira.

O colombiano foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Isabel onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece preso à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria