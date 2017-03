Colombiano é preso com quase 2 toneladas de drogas em Tabatinga

Cerca de 1,7 toneladas de drogas, entre maconha do tipo skunk e cocaína, um fuzil calibre 556 e munições, foram apreendidos pela Marinha do Brasil. As drogas foram encontradas em uma embarcação, perto do pelotão de Vila Bittencourt, em Tabatinga (a 1.180 Km de Manaus), na fronteira com a Colômbia.

Durante a ação, um colombiano, que não teve o nome divulgado, foi preso e outras duas pessoas conseguiram fugir. O fato ocorreu no último sábado (11).

O delegado Caio Avanço, da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) da Polícia Federal, explicou que, como a apreensão não foi feita pelos agentes federais, ele não tinha muita informação. Avanço disse, apenas, que uma equipe foi enviada ao município para realizar os procedimentos de prisão do colombiano que foi levado para a base da PF em Tabatinga.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização da Marinha na região de fronteira do Brasil com a Colômbia. Os agentes suspeitaram de uma embarcação e realizaram a abordagem.

Na embarcação, foram encontradas as drogas que estava dentro de sacos plásticos e as munições que estava guardas em porte de vidros.

A reportagem solicitou outras informações da Marinha sobre a apreensão, mas a assessoria do órgão limitou-se a informar que todas as operações realizadas em região de fronteira estão sendo conduzidas pelo Ministério da Defesa.

Mara Magalhães

EM TEMPO