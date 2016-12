Colombiano e comparsa são presos com drogas avaliadas em R$ 700 mil

O colombiano Robinson Chivata Gonzales, 44, e a comparsa dele, Jucilene Santos do Nascimento, 38, foram presos na manhã desta terça (27) com aproximadamente 80 quilos de cocaína pura. De acordo com a polícia, a droga seria levada para a Europa onde seria vendida em dólar e euro. No real, os entorpecentes estão avaliados em R$ 700 mil.

As drogas vinham embaladas em plástico, envolto em borracha de pneu, para conseguir burlar a fiscalização da Colômbia e chegavam à dupla por via fluvial, pelo município de São Gabriel da Cachoeira (distante 851 km de Manaus).

Conforme as investigações do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), o colombiano já vinha sendo investigado há cinco meses, após os policiais se certificarem que ele usava três lugares para guardar os entorpecentes: duas residências localizadas nos condomínios de luxo Forest Hill e Nascentes do Tarumã, ambos na Zona Oeste, e em uma casa no Novo Israel, na Zona Norte, onde foi apreendida a maior parte da droga.

Segundo o titular do DRCO, Guilherme Torres, a droga iria para a cidade do Rio de Janeiro e outros países da Europa. “O Robinson já trafica há muitos anos. Ele já foi preso pela Polícia Federal, em 2006, com mais de 100 quilos de drogas e estava encarcerado em regime fechado no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), mas conseguiu uma progressão de pena e agora respondia no regime semiaberto. Mesmo assim, continuava guardando e enviando cocaína para outros lugares”, relatou.

Ainda segundo o delegado, Jucilene fazia somente o trabalho de armazenar os entorpecentes – a maior parte da droga apreendida foi encontrada na casa dela, debaixo de um piso falso – antes deles serem enviados para outros lugares. “A suspeita ganhava R$ 800 por mês para guardar os entorpecentes na casa dela”, disse Torres.

À polícia, Robinson ficou calado quando questionado sobre a venda de entorpecentes, mas afirmou que planejava voltar para a Colômbia assim que terminasse de cumprir a pena.

A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Ana Sena

Jornal AGORA