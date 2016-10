Colômbia reúne propostas para ‘melhorar’ acordo de paz com Farc

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, garantiu que o governo apresentará nesta semana as propostas de diferentes setores da sociedade para tentar ‘melhorar’ o acordo de paz com as Farc, rejeitado em referendo no início de outubro. As informações são da Agência Ansa.

“Também já avançamos muito no estudo e análise das observações e propostas de ajuste que recebemos de múltiplos setores”, declarou o Nobel da Paz de 2016, dizendo confiar na vontade da guerrilha de seguir negociando.

“Não podemos jogar fora o enorme esforço dos últimos seis anos. Cada dia que passa joga contra a esperança nacional de alcançar a paz”, ressaltou Santos. O próprio ex-presidente Álvaro Uribe, principal cabo eleitoral do ‘não’ ao acordo, afirmou estar disposto a se reunir com as Farc para destravar as negociações.

“Se em qualquer momento e para favorecer o acordo nós tivermos de nos sentar para falar com as Farc, além de conversar com o governo, estamos dispostos a fazê-lo”, salientou o ex-mandatário, fazendo a ressalva de que o eventual encontro deverá ser em um ‘país neutro’, e não em Cuba, onde acontecem as tratativas de paz entre Bogotá e a guerrilha.

Por Agência Brasil