Colisão: homem morre em acidente de trânsito na avenida do Turismo, em Manaus

Um grave acidente de trânsito na avenida do Turismo, Tarumã, Zona Norte de Manaus, teve como vítima fatal Hans Miller, 27. A fatalidade aconteceu por volta das 12h20, no sentido Ponta Negra-aeroporto. O trânsito ficou ccongestionado nos dois lados da via.

Testemunhas informam que, no momento da colisão, chovia e a pista estava totalmente molhada.

Conforme relatos, ele trafegava em um Fiat branco, placa ainda não identificada, quando perdeu o controle do veículo, bateu numa árvore e atravessou o canteiro, colidindo com um Logan preto, de placa também não informada.

Estavam com ele a desposa, de nome não informado, e uma criança. O motorista teria sido ejetado do carro. As duas foram socorridas por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e levadas a uma unidade hospitalar.

Mais informações em instantes